Ксения Собчак снялась в прозрачном костюме

Российская телеведущая Ксения Собчак снялась в откровенном наряде во время поездки в Италию. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 9,6 миллиона подписчиков.

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На размещенном кадре 43-летняя знаменитость позировала на пляже в бикини, поверх которого надела прозрачный черный костюм из сетчатой ткани. Комплект состоял из накидки и брюк с завышенной талией. Также журналистка дополнила образ широкополой шляпой и солнцезащитными очками.

Кроме того, Собчак запечатлела себя в зеркале в крошечном бикини и полураспахнутом зеленом халате.

Ранее в июле Ксения Собчак снялась в полупрозрачном бюстгальтере и колье со словом «секс».