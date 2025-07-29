Как правильно носить парфюм

Каждая женщина мечтает, чтобы ее парфюм звучал не просто красиво, но и сохранял свою свежесть и стойкость на протяжении всего дня. К сожалению, далеко не всегда удается добиться такого эффекта — аромат быстро исчезает, и приходится постоянно обновлять его. Как же сделать так, чтобы любимый парфюм радовал вас и окружающих надолго? Вместе с парфюмером Анной Роговой расскажем о главных секретах стойкого аромата!

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Выбор правильного парфюма

Для начала важно правильно выбрать аромат с нужной концентрацией. Парфюмы бывают разными по концентрации: туалетная вода, парфюмерная вода, духи. Чем выше концентрация эфирных масел, тем дольше держится запах. Если вы хотите суперстойкий аромат — отдавайте предпочтение духам и парфюмерным водам.

Очищенная кожа — залог успеха

Перед нанесением аромата кожа должна быть чистой и увлажненной. Душ и легкий скраб помогут убрать отмершие клетки, которые мешают раскрытию запаха.

«Не стоит наносить парфюм сразу после душа, когда кожа еще слишком влажная — ароматы могут испариться слишком быстро. Идеальный момент — спустя несколько минут после нанесения увлажняющего крема», — делится эксперт.

Правильные точки нанесения

Лучше всего наносить парфюм на «теплые» точки тела — в местах, где просматривается пульс: запястья, шея, за ушами, в сгибах локтей и за коленями. Именно там кожа немного теплее, и аромат раскрывается наиболее полно и долго.

Не растирайте аромат

Многие ошибочно трут запястья после нанесения парфюма, думая, что так запах лучше закрепится.

«Не стоит растирать духи после нанесения — так вы разрушаете их характер и сокращаете стойкость аромата», — отмечает парфюмер.

Лучше просто распылите духи и дайте впитаться.

Накладывайте аромат слоями

Для максимальной стойкости выбирайте линейки средств с одинаковым ароматом — гель для душа, лосьон для тела, дезодорант и парфюм. Так создается «слойность» аромата: каждое новое средство усиливает предыдущее, делая запах более насыщенным и стойким.

Хранение парфюма

Чтобы аромат не терял своих свойств, храните бутылочку в прохладном, темном месте, подальше от прямых солнечных лучей и перепадов температуры. Идеально — в ящике или шкафу. Неправильное хранение может привести к изменению запаха или его быстрому выветриванию.

Не перебарщивайте с количеством

Насыщенный аромат— это не про то, чтобы облить себя тоннами парфюма. Важно дозировать запах. Два-три пшика будет достаточно для того, чтобы духи пахли весь день, не раздражая окружающих.

Секрет стойкого аромата заключается в правильном выборе парфюма, подготовке кожи, правильной технике нанесения и хорошем уходе за ароматом. Следуя этим простым советам, вы сможете наслаждаться любимым запахом и пусть ваш аромат всегда будет вашим незаменимым спутником, подчеркивающим индивидуальность и стиль!