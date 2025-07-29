Челка-шторка: кому подходит и как правильно носить

Трендом последних сезонов заслуженно остается эффектная челка-шторка. По ощущениям женщин, она молодит и освежает. Многие используют ее только в весенне-летний сезон.

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Элегантность и универсальность — это не просто две пряди, красиво лежащие по бокам от глаз и бровей. Это выразительный элемент, который способен выгодно обрамлять лицо, добавляя образу шарма и легкой небрежности. Как ее носить, нам рассказала парикмахер-модельер Мария Бурланкова.

«Такая челка может полностью покрывать лоб, корректировать его высоту и прикрывать лобные впадины. Или лишь слегка касаться лба, создавая кокетливые пряди, придавая верхней части головы объем. Линия среза челки-шторки часто бывает каскадной: короткие пряди по центру плавно переходят в удлиненные по краям, создавая изящный силуэт. Длина придает объем в области скул или подбородка, что позволяет создать дополнительный элемент в образе», — рассказывает наш эксперт.

Главное достоинство челки-шторки заключается в ее вариативности и живом движении: она может быть кокетливо заколота наверх, свободно спадать, завиваться, пушиться и даже слегка лохматиться, придавая волосам воздушность и свежесть.

«Благодаря разнице в длине по центру и краям челка идеально отрастает, коррекция происходит через 3-6 месяцев. Она мягко вливается в основную массу волос и незаметно превращается в красивую лесенку у лица. Сделайте челку средней длины, например, в августе — и к Новому году она отрастет, позволяя зимой не беспокоиться о сложных укладках под шапкой. Весной можно освежить образ, сделав челку чуть короче или смелее — тогда к лету она вновь мягко отрастет», — советует парикмахер.

Кому подойдет челка-шторка

Первые две недели после стрижки могут показаться непривычными, зато после вы оцените, как челка-шторка преобразит ваш стиль, станет изюминкой и отличным инструментом для перемен. Мария:

«Эффектно такая челка смотрится у девушек с аксессуарами: темными очками, повязкой, кепкой, шляпой, платком — она покрывает лоб и добавляет особую загадочность и флирт в образ».

Экспериментировать с длиной тоже можно и нужно! Сначала попробуйте удлиненный вариант челки — от скул до подбородка. Следующий шаг — укоротите ее до линии носа, что особенно эффектно подчеркивает черты лица. Самый короткий и смелый вариант — челка, которая покрывает центр лба и плавно уходит к вискам. Линия среза может быть как мягкой и плавной, так и резкой, контрастной.

«Такая челка идеально подходит для тех, кто не решается на кардинальные изменения, боится короткой стрижки или просто ищет модное и удобное дополнение к длинным, вьющимся или прямым волосам. Она прекрасно смотрится и на каре, и на длинных локонах, добавляет индивидуальности и отлично подчеркивает достоинства лица. Такой вариант становится неотъемлемой частью образа и не требует радикальных изменений», — рассказывает парикмахер.

Челка-шторка современно, стильно и гармонично вписывается в любой образ благодаря своей универсальности, удобству и легкости в уходе. Если вы хотите добавить прическе динамики, свежести, сделать ее более объемной и модной — смело выбирайте этот вариант.