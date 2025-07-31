Кейт Мосс снялась без трусов в рекламе модного бренда

Британская супермодель и актриса Кейт Мосс приняла участие в откровенной съемке для люксового бренда Saint Laurent. Соответствующие снимки появились в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) модного журнала CR Fashion Book.

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51-летняя манекенщица запечатлена на черно-белом фото сидящей на кровати. На ней бюстгальтер, оформленный кружевами, и чулки. При этом на размещенном снимке видно, что знаменитость не стала надевать трусы.

Кроме того, издание опубликовало кадр, на котором Мосс позирует, сидя за рулем автомобиля. Она предстала перед камерой в коричневой шубе и черных капроновых колготках.