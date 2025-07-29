Стилист призвал украшать пальцы ног

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов призвал украшать пальцы ног. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Обратите внимание на тенденцию украшать пальцы ног! Оставьте анклеты в прошлом — теперь надевайте любимые кольца и перстни на пальцы ног и обувайте модные вьетнамки или лаконичные мюли! Ну а если боитесь бриллиантовое колечко потерять — ищите обувь с имитацией перстней!» — написал Рогов.

Несколько недель назад ведущий «Модного приговора» посоветовал вместо плетеной корзинки из рафии купить «желейную». По мнению Александра Рогова, с такой сумкой можно ходить не только в супермаркет или на рынок, но и по городу.

До этого ведущий «Модного приговора» рекомендовал приобрести «кепку деда».

Александр Рогов также выложил пост, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето.