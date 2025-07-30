Chanel представил роскошную ювелирную коллекцию Reach for the Stars
Модный дом Chanel показал новую коллекцию высокого ювелирного искусства Reach for the Stars («Дотянись до звёзд»). Вдохновением для создания украшений послужили три ключевых символа бренда — крылья, комета и лев. Особое значение коллекции придаёт то, что она стала данью памяти ушедшему из жизни креативному директору Chanel по ювелирным украшениям Патрису Легеро.
В линейке украшений коллекции есть колье Wings of Chanel в форме крыльев с редким сапфиром падпараджа в центре, каскадное колье Dreams Come True из ажурного золота со звёздчатыми элементами, кольца Twin Stars с голубыми сапфирами и жёлтыми бриллиантами, подвеска Strong as Lion в виде медальона с бриллиантами круглой огранки общим весом 3,08 карата. Всего в коллекцию вошли 109 эксклюзивных ювелирных изделий, каждое из которых представляет собой настоящее произведение искусства. Особое внимание привлекает игра форм и сочетание драгоценных камней с узнаваемыми символами дома Chanel.
Новая коллекция продолжает традиции высочайшего ювелирного мастерства, которые Chanel поддерживает на протяжении десятилетий. Каждое украшение обладает современным дизайном, сохраняя при этом неповторимый стиль и эстетику бренда.