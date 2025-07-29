Топ-5 идей для маникюра на август

Лето неумолимо близится к завершению, но так хочется успеть уловить самые яркие и атмосферные его мгновения. Иначе чем будем греть душу суровой зимой? Чтобы предстоящий август точно запомнился, самое время выбрать стильный оттенок маникюра. Подготовили для вас пятерку трендовых теплых дизайнов в однотонном варианте. При желании можно варьировать, разбавляя их броскими элементами. Хотя в тренде сегодня сдержанность и отсутствие многоцветия и вычурных деталей.

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Крем-брюле или осенние листья

Идеальный выбор для тех, кто не любит сильно выделяться и сверкать, и при этом желает оставаться на пике моды. Однотонный глянец в приятной расцветке, которая ассоциируется с шариком нежного мороженого или первым упавшим наземь листком. Можно декорировать один ноготок мелкими блестками в тон.

Сливочное или топленое масло

Подобные оттенки в моде уже не первый сезон и, кажется, не скоро покинут пъедестал. Леденцовый блеск и при этом такой приятный обволакивающий цвет с прикусом «детства» на уточненных пальчиках самодостаточной леди будет выглядеть точно выигрышно.

Ягодный сорбет со сливками

Июль подошел к финалу, самые жаркие и полные эмоций деньки уже позади, как и сбор ягод на приусадебном участке. Но они точно сохранились в вашей памяти. Добавляем чайную ложку сливок и наслаждаемся знакомым оттенком и вкусом.

Фисташковое мороженое

Мягкое, не слишком приторное и дарящее приятную прохладу, как осенний ветерок в агустовский полдень. Из зеленой гаммы — самый правильный вариант для завершения сезона. Подойдет к любому наряду, как вечернему, так и повседневно-спортивному.

Шоколад горячий и не только

Шоколадно-кофейные цвета не выходят из моды круглогодично. И все же сейчас они будут особенно актуальны. Для любительниц аромата кофейных зерен и какао-бобов лучше не придумать. Допустим как классический вариант в глянце, так матовый, со сдержанным цветочным дизайном.