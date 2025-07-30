Памела Андерсон вновь вышла в свет без макияжа

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон вышла в свет без макияжа. Соответствующие фото публикует Page Six.

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57-летняя знаменитость появилась на красной дорожке премьеры фильма «Голый пистолет» в Нью-Йорке в черном атласном платье длины макси. В качестве аксессуаров она выбрала брошь, серьги-гвоздики и короткие перчатки в сетку.

При этом звезда отказалась от макияжа, демонстрируя естественную внешность. Образ завершила укладка с распущенными волосами.

В июне Памела Андерсон объяснила отказ от макияжа фразой «я всегда была бунтаркой». Знаменитость объяснила, что считает отказ от декоративной косметики во время светских выходов смелым поступком.