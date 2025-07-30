«Самая сексуальная в мире хоккеистка» пробежалась по пляжу в микрошортах

Канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», в откровенном наряде пробежалась по пляжу. Соответствующее видео появилось на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

Спортсменка предстала на размещенных кадрах в бордовом облегающем лонгсливе и голубых микрошортах. Свой образ она дополнила макияжем с акцентом на темно-красную помаду и расслабленной прической.

«Помогаю поверить в любовь с первого взгляда», — подписала знаменитость ролик, который набрал 21,9 тысячи лайков.

© Соцсети

Пользователи сети восхитились внешним видом Демайтер и принялись его обсуждать в комментариях.