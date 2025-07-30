Бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в купальнике у бассейна

Шведская топ-модель и бывший «ангел» Victoria's Secret Эльза Хоск снялась в откровенном наряде у бассейна. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Соцсети

36-летняя манекенщица позировала на размещенном снимке в черном слитном купальнике с открытой спиной и на тонких бретелях.

© Соцсети

© Соцсети

Помимо этого, она надела косынку и меховые нарукавники. Образ завершили круглые серьги с черным основанием и яркий макияж с акцентом на глазах.

Ранее в июле бывший «ангел» Victoria's Secret снялась в бюстгальтере и пижаме. Она расстегнула рубашку, демонстрируя рельефный пресс.