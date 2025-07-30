Как правильно сделать маникюр дома

Домашний маникюр кажется делом простым: села себе у окна или под нормальную лампу, достала лак и пилочку — и дальше все понятно. Вроде бы. Но на самом деле в этом процессе таится масса нюансов, о которых редко говорят. Некоторые ошибки могут испортить не только покрытие, но и состояние ногтей. Мастер маникюра Елена Володина рассказала о неожиданных фактах, которые помогут сделать ваш маникюр не только красивым, но и безопасным.

Замачивание рук в воде перед маникюром делает покрытие менее стойким

Хотя это традиционная часть подготовки, вода размягчает ногтевую пластину и приводит к ее расширению.

«Дальше включаются законы физики и физиологии: после высыхания ноготь сужается, лак начинает трескаться и отслаиваться. Лучше заменить ванночки на мягкий ремовер для кутикулы и сухую обработку. Это поможет лаку держаться в разы дольше», — утверждает мастер.

База под лак нужна не только для стойкости, но и для защиты ногтя

Пропуская базу, вы рискуете не только получить сколы, но и окрасить ногтевую пластину в некрасивый желтый цвет, особенно при использовании темных оттенков. База выравнивает микрорельеф, помогает цвету ложиться ровнее и предотвращает ломкость. А укрепляющие формулы дополнительно ухаживают за ногтем.

Запечатывание торца ногтя — не маркетинговый трюк

Это реальный способ продлить жизнь маникюру.

«Когда вы проводите кисточкой по срезу ногтя, лак закрывает уязвимую часть, куда чаще всего попадает вода и воздух. Это защищает от сколов и отслаивания. Особенно важно делать это и на этапе базы, и при нанесении топа», — объясняет эксперт.

Пилочка из металла может портить ногти

Жесткие металлические пилки травмируют край ногтя, вызывая расслоение и микротрещины. Лучше использовать стеклянные или керамические пилки с мелкой абразивностью. Они мягко шлифуют и даже уплотняют структуру ногтя при регулярном использовании. Помним, что двигать пилочку нужно только в одном направлении, а не туда-обратно!

Не всегда стоит полировать ногти до зеркального блеска

Хотя полировка придает ухоженный вид, она снимает верхний защитный слой ногтя. Это делает его более уязвимым, особенно в ситуации под гель-лак. Используйте баф только раз в 2–3 недели и с минимальным нажимом — и ногти будут в прекрасном состоянии.