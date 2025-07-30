Анна Седокова сфотографировалась в леопардовом бюстгальтере

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова показала откровенное фото. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

42-летняя певица запечатлела себя на камеру в зеркало. Она позировала перед ним в полупрозрачной кружевной юбке с высокой талией и леопардовом бюстгальтере без бретелей, низ которого частично оголял ее грудь. При этом внешний вид артистки дополнили черные солнцезащитные очки и «мокрая» прическа.

«Просто немного другой стиль и настроение в Лос-Анджелесе», — поделилась поп-исполнительница своими мыслями с подписчиками.

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Ранее сообщалось, что Анна Седокова снялась в откровенном виде в ванной. Тогда певица выложила видео, в котором попозировала в подчеркивающем ее фигуру бикини.