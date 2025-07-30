Как из-за гравитационного птоза люди теряют красоту и молодость лица

Со временем кожа и мягкие ткани лица теряют свою упругость и эластичность, что ведет к появлению признаков старения. Одним из наиболее заметных и распространенных возрастных изменений является гравитационный птоз — опущение тканей под действием силы тяжести.

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Об этом в беседе с ИА RuNews24.ru рассказал пластический хирург Георгий Карапетян. По его словам, гравитационный птоз — это результат возрастных деформационных изменений, которые обусловлены силой притяжения Земли и зависят от анатомических особенностей человека.

«Степень гравитационного птоза, то есть изменения формы тканей под действием силы тяжести, зависит прежде всего от анатомии: типа скелета, формы мышц, плотности соединительной ткани, эластичности кожи, толщины подкожного слоя и пропорций смежных анатомических структур. Нас всех тянет к ядру земли, поэтому кожа и мягкие ткани со временем сползают вниз. Степень опущения тканей не прямо пропорциональна возрасту. Однако с годами эти процессы становятся более заметными из-за гормональных перепадов, изменений массы тела, растяжимости тканей или наличия вредных факторов», — объяснил специалист.

Он отметил, что первично заметные гравитационные деформации проявляются среднестатистически в возрасте от 38 до 55 лет, хотя сама сила притяжения действует на нас с рождения.

«Гравитация воздействует на все структуры лица — скелет, мышцы, жир и кожу. В результате силы тяжести лицевой скелет со временем меняет форму: орбиты глаз, скуловые кости, челюсти — все подвергается различной степени деформации», — подчеркнул Карапетян.

Особое внимание он уделил мышечной системе лица.

«Функциональные мышцы — те, что участвуют в жевании, артикуляции или движениях век — слабо подвергаются гравитационному смещению и не участвуют в хирургических вмешательствах. Их нельзя рассечь или пересечь без нарушения функции: это привело бы к потере жевательной способности и проблемам с речью», — отметил специалист.

Мимические мышцы также не остаются в стороне.

«Эти мышцы прикрепляются к костям или фасциальным структурам и отвечают за мимику. Их невозможно хирургически скорректировать или отключить без серьезных негативных последствий для лица», — добавил он.

Еще одна важная категория — подкожный жировой слой, подкожная мышца шеи (платизма) и поверхностная фасция.

«Подкожный жир, платизма и фасциальные структуры со временем опускаются под действием гравитации. Это вызывает появление брылей, носогубных складок, второго подбородка и дряблости шеи», — пояснил Карапетян.

Пациенты старше 38 лет зачастую уже пытались бороться с возрастными изменениями при помощи косметологических процедур.

«Когда косметология перестает давать желаемый эффект, многие обращаются к пластическим хирургам», — отметил специалист.

Цель хирургического вмешательства — поднять опустившиеся ткани на прежнее местоположение и закрепить их к прочным структурам: фасциям или надкостнице.

«При этом формируется избыток кожи, который зачастую удаляется дополнительно для достижения более эстетичного результата», — рассказал он.

Также широко применяется липосакция шеи и нижней части лица для удаления избыточной жировой ткани и формирования четкого контура. В некоторых случаях используют коррекцию так называемых комков Биша — жировых образований в межмышечной области средней части лица. Их можно уменьшить или переместить для восстановления молодого вида. Для восстановления объема в ключевых зонах применяют собственную жировую ткань: она вводится в скуловую область или носогубные складки для компенсации дефицита тканей и устранения провалов.

«Это помогает вернуть лицу молодость и свежесть», — подчеркнул эксперт.

Говоря о невозможности радикально бороться с гравитационным птозом мышцами или костями, Карапетян отметил:

«Мышцы выполняют важные функции и не подвержены гравитационному опущению так же сильно как кожа или подкожный жир. Они могут гипертрофироваться или контурироваться при определенных условиях, но не опускаются с той скоростью и интенсивностью».

Поэтому основное направление коррекции связано именно с работой по подтяжке мягких тканей и удалению избыточной кожи. В итоге комплексный подход включает не только хирургические методы: подтяжку лица, шеи, липосакцию или введение жира для восстановления объема. Всё это позволяет вернуть лицу молодость и гармонию за счет устранения признаков гравитационного птоза.

«Работа с подкожно-жировым слоем и поверхностными фасциями позволяет добиться заметного улучшения внешнего вида лица. В то время как скелетные структуры остаются относительно стабильными по форме; их изменение происходит медленно и не так заметно», — резюмировал Георгий Карапетян.

Таким образом, борьба с возрастными изменениями требует комплексного подхода: сочетания хирургических методов с учетом индивидуальных особенностей каждого пациента для достижения максимально естественного результата.