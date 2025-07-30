Жена Басты опубликовала фото в купальнике

Жена рэпера Басты (Василия Вакуленко) показала фигуру в купальнике. Елена Пинская-Вакуленко позировала в черном монокини на пирсе и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Супруги с детьми отдыхают за границей. Бизнесвумен отметила, что даже в отпуске строго следит за питанием, занимается спортом и много ходит. По словам владелицы творческой студии «Малева», ей важно поддерживать себя в хорошей форме.

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Жена артиста признавалась, что периодически набирает вес и с трудом ограничивает себя в сладком. По словам Пинской-Вакуленко, для нее вопросы от аудитории по поводу фигуры — больная тема. Она отмечала, что диета и спортивные тренировки даются ей нелегко — она старается придерживаться режима и редко его нарушает.

Бизнесвумен познакомилась с рэпером в баре «Симачев», где любила проводить время. На тот момент музыкант был уже известен, однако женщина не спешила знакомить возлюбленного с родителями. Пинская признавалась в личном блоге, что матери сразу понравился Василий, а отец настороженно отнесся к выбору дочери, переживая за ее будущее, но позже рэпер смог наладить отношения с тестем.

Пара поженилась 11 июня 2009 года. Артист убедил супругу обвенчаться после росписи в ЗАГСе, и она не пожалела об этом решении. У пары двое детей: 15-летняя Мария и 12-летняя Василиса.