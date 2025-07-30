Звезда «Мажора» показала, что она скрывает под оверсайзом

Звезда «Мажора» Анна Цуканова-Котт показала свою фигуру. Актриса позировала перед зеркалом в примерочной в коротком топе и шортах и поделилась кадрами в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Хотите узнать, что я скрываю под оверсайзом? Вот», — отметила знаменитость.

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Артистка недавно ответила на вопрос подписчика, как ей удалось сильно похудеть в последние годы. Звезда призналась, что нет никакого секрета и ее методы всем известны. Цуканова-Котт начала активно заниматься спортом и йогой, убрала из рациона белую муку и сахар, стала ежедневно гулять и следить за качеством сна. По словам артистки, теперь она спит по восемь часов и это благотворно сказалось на всем организме.

По мнению звезды, в 36 лет она выглядит лучше, чем 10 лет назад. Актриса не скрывает, что также является постоянным клиентом косметологических клиник и делает разные процедуры, чтобы поддерживать молодость кожи.

У артистки двое детей от кинорежиссера Александра Котта: 17-летний сын Михаил и 7-летняя дочь Лея. Супруги развелись после 18 лет отношений. Об этом стало известно в январе 2025 года. Актриса отмечала, что они остались лучшими друзьями и любящими родителями.