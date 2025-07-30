Стали известны самые желанные одежда и обувь в мире

Специалисты платформы Lyst, которые занимаются анализом потребительского поведения в фэшн-индустрии, назвали самые популярные одежду, обувь и аксессуары в мире. Об этом сообщает Hypebae.

Так, вьетнамки Dune бренда The Row стали самыми желанными для покупателей. На вторую строчку рейтинга попала майка марки Skims, основательницей которой является американская телезвезда Ким Кардашьян. Третье и четвертое места заняли классические шорты Sprinter Adidas Originals и лоферы Miu Miu из выцветшей замши. При этом пятая позиция досталась кроссовкам V-Soul бренда Vibram, а шестая — балеткам в греческом стиле марки Iro.

Кроме того, в рейтинг попали ожерелье из ракушек Juju Vera, кроссовки на танкетке Isabel Marant и платье без бретелей The Brand Hedy. На последней позиции оказались кроссовки Collapse Re-Nylon люксовой марки Prada.

Ранее аналитики платформы Lyst назвали итальянскую марку Miu Miu самой популярной в мире.