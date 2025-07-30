Холли Берри опубликовала фото в бикини

Голливудская актриса Холли Берри продемонстрировала фигуру в купальнике. Знаменитость разместила фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

58-летняя Холли Берри позировала перед камерой в молочном бикини с черной окантовкой, которое дополнила платком на голову и золотой цепочкой с кулоном. Актриса убрала волосы под головной убор и отказалась от макияжа. Знаменитость была запечатлена на берегу озера Пауэлл.

В мае Холли Берри появилась на ужине «Kering Women in Motion», который прошел в Каннах. Голливудская актриса предпочла для закрытого мероприятия серебристое макси-платье с открытой спиной и разрезом, украшенное пайетками. Артистка также надела босоножки на каблуках, бриллиантовый браслет, несколько колец и серьги. Стилист уложил знаменитости волосы в локоны, а визажист сделал ей макияж с угольно-черными стрелками и коричневым блеском для губ.

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Позже Холли Берри стала гостьей гала-вечера Chopard Universe, который прошел на Лазурном берегу. Актриса позировала перед фотографами в бордовом корсетном платье Gurav Gupta с разрезом и шлейфом. Знаменитость добавила к наряду массивные серьги, кольца и туфли на каблуках. Артистке уложили волосы в локоны и сделали вечерний макияж.