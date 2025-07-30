Если вы задумываетесь о покупке новой сумки, ориентируйтесь на актуальные цвета этого сезона.

Один из главных трендов – глубокий синий. Он выглядит сдержанно и дорого, но при этом не такой скучный, как привычные базовые оттенки.

Универсальное решение на лето – белая сумка. Она освежает образ и легко сочетается с любыми вещами в гардеробе. Ярко-красная модель станет эффектным акцентом и идеально дополнит минималистичный лук.

Самые странные модные тренды этого лета

Для тех, кто предпочитает более спокойную палитру, подойдет оттенок сливочного масла, он мягкий и приглушенный. А если ищете что-то вне времени, выбирайте теплый коричневый – это классика, которая всегда актуальна.

Подробнее о самых трендовых сумках этого лета рассказала в своем видео стилист @yanaprostyle.