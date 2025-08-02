Стилист посоветовал модные стрижки для женщин 50+

Актуальная и правильно подобранная стрижка для женщин старше 50 лет — это способ подчеркнуть индивидуальность, скорректировать черты лица и даже визуально сбросить несколько лет. О том, какие прически сейчас в моде и какие подойдут женщинам 50+, рассказывает «Лента.ру».

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Популярные стрижки для женщин 50+

С возрастом волосы могут становиться тоньше и терять объем, а лицо — приобретать более мягкие очертания. Поэтому при выборе стрижки важно учитывать не только актуальные тренды, но и практичность, а также способность прически визуально омолаживать внешность.

Каре и боб

«Классические варианты, которые никогда не выходят из моды, — это каре и боб. Они прекрасно подходят для разных типов волос и форм лица. А укороченное каре с асимметричной челкой или градуированными прядями добавляет объем волосам», — рассказала «Ленте.ру» стилист-парикмахер Александра Французова.

Удлиненное каре, по мнению эксперта, — элегантное решение для женщин, которые не хотят расставаться с длиной. А боб с удлиненными передними прядями смягчает черты лица и отвлекает внимание от возрастных изменений в области подбородка и шеи.

Пикси

Пикси — смелая, очень стильная и омолаживающая стрижка, которая идеально подходит для женщин с тонкими чертами лица и выразительными глазами. Она бывает как сведенной, с плавными аккуратными переходами, так и несведенной — такой вариант особенно подходит женщинам с тонкими волосами, так как придает объем на макушке.

«Короткие вариации пикси с рваными концами или текстурой волос на макушке создают иллюзию густоты. Такой вариант требует минимальной укладки, что делает ее удобной для повседневной жизни», — Александра Французова, парикмахер-стилист.

Микси

Популярна в 2025 году и стрижка микси — смесь короткой длины спереди с переходом на чуть более длинные пряди на затылке, что визуально создает объем на волосах. Хорошо смотрится с этой стрижкой челка, которую можно укладывать по своему желанию.

Микси не требует создания специального объема: для укладки достаточно взъерошить волосы с помощью легкой фиксирующей пасты — и образ готов.

Гарсон

Гарсон — короткая стрижка, бывает с ровным срезом или небольшой асимметрией. Объем у такой прически сосредоточен на верхней части головы, тогда как более короткие волосы находятся по бокам и на затылке.

Название стрижки пошло от французского слова garçon, что означает «мальчик», поскольку напоминает мальчишескую прическу.

Для классического варианта гарсона обычно оставляют равномерные пряди по всей голове — в зависимости от желания клиента их длина может варьироваться от одного до пяти сантиметров. Асимметрия и слои при этом отсутствуют.

Ухаживать за такой прической не сложно. Как правило, достаточно высушить волосы феном и придать нужную форму руками без использования специальных щеток или стайлинга.

Укороченный маллет

Короткий маллет, в отличие от классического, выглядит более утонченно и идеально подходит женщинам старше 50 лет. Такая стрижка мягко обрамляет лицо, подчеркивая его черты и создавая четкий, выразительный силуэт.

Благодаря укороченной длине укладка занимает минимум времени: достаточно нанести немного геля и распределить его равномерно руками и расческой по всей длине, придавая желаемую форму.

Каскадное каре

Отличный выбор для тех, кто предпочитает стрижки средней длины. Многослойная стрижка придает объем, а плавные переходы между прядями скрывают недостатки структуры волос.

Прическу можно дополнить мягкой челкой, которая скроет морщинки на лбу.

Рекомендации по выбору стрижки для разной формы лица

Правильно подобранная стрижка способна скорректировать пропорции лица, подчеркнуть его достоинства и скрыть недостатки, уверена Александра Французова.

Круглое лицо

Обладательницам круглого лица следует избегать объемных причесок по бокам, так как они визуально расширяют скулы. Оптимальный вариант — каре с удлинением или асимметричный боб. Очень хорошо подойдет косая или рваная челка, чтобы вытянуть овал лица.

Квадратное лицо

Квадратному лицу важно смягчить острые черты. Подойдут стрижки с плавными линиями, мягкими волнами или округлыми формами, уточнила стилист-парикмахер.

Каскадные стрижки, удлиненные бобы и градуированные варианты помогают сбалансировать резкие скулы и подбородок. Такую стрижку удачно дополнят удлиненная или косая челка.

Овальное лицо

Для овального лица ограничений практически нет, так как эта форма считается универсальной. Можно экспериментировать с короткими стрижками, каре, бобом и даже длинными волосами.

Главное — избегать слишком тяжелых и прямых линий, которые могут сделать лицо вытянутым.

Треугольное лицо

«Обладательницам треугольного лица (широкий лоб и узкий подбородок) подходят стрижки с объемом в нижней части», — отметила стилист-парикмахер.

Хорошо смотрятся каре с закругленными краями, боб с пышными концами или мягкие волны на уровне подбородка. Челка может быть густой и прямой, чтобы уравновесить пропорции. При этом коротких объемных пикси стоит избегать.

Прямоугольное лицо

Для прямоугольного лица не стоит выбирать стрижки, которые еще больше удлиняют овал. Идеальны варианты с объемом по бокам — например, короткие стрижки с пышной макушкой или каре до подбородка с волнами.

Кроме того, женщинам с подобным типом стилист рекомендует делать челку — она немного укоротит лицо и смягчит угловатые черты.

Советы по укладке и окрашиванию

Окрашивание

«Важно отметить, что даже самая удачная стрижка требует правильного ухода и обращения. Поэтому не забывайте про окрашивание, ведь правильно подобранный цвет волос — это тоже важный элемент омоложения», — подчеркнула Александра Французова.

Парикмахер посоветовала выбирать мягкое мелирование или шатуш с плавными переходами — виды окрашивания, которые «освежают» лицо. Эффект омоложения дает также окрашивание с углублением корней — этот прием позволяет создать визуальный объем и подчеркивает текстуру стрижки.

В этом году в моде естественность, поэтому и оттенки стоит выбирать натуральные:

карамельный;

пшеничный;

пепельный.

«Стоит избегать радикальных контрастов, например черного с сединой, так как это только подчеркнет возраст», — Александра Французова, стилист-парикмахер.

Укладки

Для женщин 50+ важна естественная укладка, которая не перегружает образ:

для коротких стрижек можно использовать воск или текстурирующий спрей, чтобы создать эффект небрежности;

средние и длинные волосы хорошо смотрятся с мягкими локонами, которые можно сделать с помощью плойки или брашинга.

Уход за волосами

Чтобы волосы оставались здоровыми и сияющими как можно дольше, стилист рекомендует: