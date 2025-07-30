Ким Кардашьян выпустила бандажи для лица и подверглась насмешкам в сети

Американская телезвезда Ким Кардашьян представила новинку в ассортименте своего бренда Skims и подверглась насмешкам в сети. Соответствующие комментарии появились Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) марки.

Предпринимательница выпустила бандажи для лица, сделанные из коллагеновых волокон. Согласно информации на сайте Skims, бесшовное изделие предназначено для устранения отеков и его необходимо надевать ночью. Стоимость бандажа составляет 48 долларов (3,9 тысячи рублей).

Покупатели разделились во мнениях по поводу инновационного, по словам самой Кардашьян, товара и принялись обсуждать его в комментариях под постом.

«Люди, остановитесь, особенно женщины. Просто идите спать. Вам не надо заворачивать головы и заклеивать рты скотчем. Почистите зубы, намажьте лицо кремом и ложитесь в кровать», «Еще одна вещь, которая лишит женщин уверенности в себе», «Прошу прощения, но зачем это?», «Повязка для тех, у кого не все в порядке с головой», «Смейтесь сколько хотите, но бандажи отлично работают», «Мне это нужно», — писали пользователи сети.

В июне Ким Кардашьян представила шорты с накладными бедрами.