Раскрыты самые дорогие и дешевые вещи в гардеробе Мелании Трамп

Журналисты Daily Mail раскрыли самые дорогие и дешевые вещи в гардеробе жены президента США Дональда Трампа Мелании. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Так, самой дорогой вещью оказался пиджак люксового бренда Dolce & Gabbana, оформленный яркими цветочными аппликациями. В нем знаменитость появилась на публике в Сицилии, Италия, во время саммита G7 в 2017 году. Его стоимость составляет 51,5 тысячи долларов (4,2 миллиона рублей). Второе место в гардеробе Трамп заняла редкая черная сумка Hermès Matte Niloticus Crocodile Birkin 25, изготовленная из крокодиловой кожи. По данным журналистов, ее можно приобрести за 50 тысяч долларов (около 4 миллионов рублей).

Еще одним самым дорогим предметом гардероба стало платье бренда J.Mendel, в котором первая леди США посетила светский ужин в Великобритании в 2018 году. Его цена начинается от 6,9 тысячи долларов (571 тысяча рублей).

Среди самых дешевых вещей — куртка марки Zara с надписью I really don't care, do you? («Мне правда все равно, а вам?») за 40 долларов (3,2 тысячи рублей). В данной вещи избранница американского лидера приехала в детский приют в Мексике в 2018 году и вызвала волну критики в свой адрес. Вдобавок редакторы отметили кеды Chuck Taylor All-Stars Converse за 50 долларов (4 тысячи рублей) и бейсболку неизвестной марки с надписью Flotus (сокращение от First Lady of the United States) за 20 долларов (1,6 тысячи рублей).

В январе сообщалось, что модные дома отказались сотрудничать с Меланией Трамп.