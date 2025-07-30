Как подобрать оттенок волос под цветотип внешности

Русый цвет волос — один из самых распространенных, универсальных и естественных вариантов, который подходит практически всем. Он включает множество оттенков: от мягкого пепельного и теплого медового до сложного блонда. В 2025 году в моду возвращаются его натуральные тона с глубиной и переливами. О том, какие оттенки русого сейчас актуальны, а также как выбрать свой тон по цветотипу, рассказывает «Лента.ру».

Модные оттенки русого

«Русые оттенки занимают промежуточное место между блондом и шатеном, что делает их невероятно универсальными. В отличие от радикальных цветов, например черного или платинового блонда, русые тона выглядят естественно и не требуют частой коррекции, подходят женщинам любого возраста, плавно подчеркивают черты лица, не перетягивая внимание на себя, также позволяют экспериментировать с бликами», — рассказала «Ленте.ру» стилист-парикмахер, колорист Александра Французова.

Палитра русых оттенков включает в себя огромный спектр вариантов. Самыми популярными считаются три тона:

светло-русый;

темно-русый;

средне-русый.

Светло-русый

Этот универсальный оттенок сочетает в себе пепельные, льняные и пшеничные тона. Он освежает образ, придавая волосам воздушность, и подходит всем цветотипам, кроме осеннего.

Светло-русый — естественная база для плавного перехода к блонду, идеальный выбор для тех, кто хочет преобразиться без резких перемен. Чтобы подчеркнуть глубину оттенка, добавьте перламутровые блики или нежное золото в макияже.

Темно-русый

Этот насыщенный цвет волос сочетает в себе благородные серо-коричневые тона с холодными переливами. Темно-русый с пепельным отливом особенно выигрышно смотрится на светлой коже с серыми или голубыми глазами. Тот же цвет, но с золотистыми вкраплениями идеально подойдет для смуглых девушек с карими глазами.

Темно-русый цвет делает образ выразительным — яркий макияж губ или глаз эффектно подчеркивает его глубину

Однако переход из этого оттенка в блонд требует особого подхода: сначала необходимо бережное осветление, а затем тщательное тонирование для достижения желаемого результата.

Средне-русый

Этот универсальный оттенок волос сочетает в себе мягкие коричневые, кофейные и серые тона, создавая эффект легкой дымки. Он подходит практически всем благодаря широкой палитре — от пепельных до карамельных переливов. Средне-русый выглядит максимально естественно, при этом элегантно и благородно.

Такой цвет — отличная база для экспериментов: переход в более темные тона возможен за одно окрашивание, а для осветления до блонда потребуется предварительное бережное обесцвечивание.

Другие модные оттенки русого:

пепельно-русый — холодный, почти сероватый оттенок с легким серебристым отливом, который идеален для девушек, желающих добиться эффекта «дорогого» блонда без желтизны;

теплый золотисто-русый — солнечный тон с медовыми переливами, который добавляет мягкости и сияния лицу;

нежный бежевый русый — слегка приглушенный оттенок с перламутрово-пепельными нюансами, который выглядит очень естественно;

шоколадно-русый — глубокий, насыщенный тон с карамельными и кофейными переливами, ближе к темному блонду, но сохраняет легкую уникальность;

теплый пшеничный — красивый светлый естественный оттенок с легкими золотистыми нотками;

сложный дымчатый коричнево-русый оттенок с пепельным подтоном — создает эффект «размытого» цвета, выглядит стильно и современно;

медно-русый — мягкий переход между русым и рыжим, с теплыми золотисто-медными переливами;

карамельный русый — присутствует серый пигмент, который, соединяясь с карамелью, гасит ее теплоту;

рыже-русый — основным оттенком в этом случае будет считаться русый, а рыжий будет заметен только при определенном освещении;

орехово-русый — гармоничное сочетание мягкого русого оттенка с теплыми ореховыми переливами, которые делают цвет многогранным и добавляют ему естественной глубины.

Как покрасить волосы в русый: техники

Для окрашивания волос в русый цвет подойдет любая современная техника — например, балаяж или шатуш. Это не однотонное окрашивание, а мелирование — с его помощью создают многогранные оттенки, которые красиво переливаются на солнце, выглядят стильно и даже способны придать объем волосам.

Лучшие техники окрашивания для русых волос:

классическое мелирование — это метод, при котором отдельные пряди волос осветляют, создавая эффектный контраст с основным оттенком;

Air Touch (аиртач) — современная интерпретация мелирования, которая отличается особой легкостью и натуральностью перехода оттенков. Мастер аккуратно выделяет нужные для окрашивания пряди с помощью фена, результат — мягкое, естественное сияние без резких границ;

тонирование — щадящая техника окрашивания, при которой используется полупрозрачная краска, не нарушающая структуру волос. Она мягко обволакивает пряди, придавая им нужный оттенок, и со временем смывается. Тонирование помогает нейтрализовать желтизну после осветления или сделать более насыщенным натуральный цвет волос;

балаяж — техника мягкого осветления, имитирующая естественное выгорание волос на солнце. В отличие от классического мелирования, балаяж дает более плавные переходы и естественный градиент. Идеально подходит для тех, кто хочет добавить светлые акценты, но при этом полностью переходить в блонд не планирует;

шатуш — эта техника создает эффект естественно выгоревших волос с мягкими переходами цвета. Мастер предварительно делает начес, что позволяет добиться более размытых и натуральных границ между оттенками, чем при технике балаяж.

Тренды окрашивания

О трендах на 2025 год « Ленте.ру» рассказал парикмахер-стилист, основатель салона красоты «Даниэль Тильмен Студио» Даниэль Тильмен.

Многоуровневая натуральность

Чтобы добиться эффекта «свечения изнутри», сочетают сразу два-три близких полутона:

корневую зону слегка затемняют полупрозрачным тонированием;

среднюю длину насыщают бежево-сливочным глоссом;

на самые верхние пряди наносят едва заметные микроблики.

Такой слоистый подход создает глубину: при повороте головы пряди переливаются, а цвет выглядит объемным даже без укладки. При вымывании пигмент тускнеет равномерно, поэтому оттенок остается «дорогим» до следующего визита.

Теплый светодиапазон

Вся русая палитра смещается в сторону сливочно-бежевых и карамельных оттенков. Легкое тепло визуально подсвечивает кожу, убирает сероватый тон лица и подчеркивает летний загар. Главное — соблюсти баланс: вместо густых золотистых красителей использовать перламутровые корректоры, чтобы теплый подтон выглядел как натуральное выгорание, а не как искусственная желтизна.

Фейс-фрейм

Передние отдельные пряди осветляют максимум на один тон и покрывают ванильным блонд-глоссом. Ширина секций — не более сантиметра, а границы тщательно растушевываются в общую массу волос. В итоге возле лица появляется мягкий световой «рефлектор», который подчеркивает скулы и придает свежесть даже без макияжа.

Особенно эффектно смотрится при любом варианте прически, где волосы убраны назад: контраст остается, а остальная длина выглядит целостно

Сложный ванильный блонд

Это русый 8-9-го уровня, в который вплетены тончайшие жемчужные блики, — делается обычно в технике air-touch или микробалаяж. Осветляется не вся масса, а отдельные пряди, поэтому структура волос страдает меньше, чем при полном блондировании. Такой оттенок дает «скандинавское» сияние, но не требует тотального осветления до чистого уровня 10: подложка остается русой, а значит, отрастающие корни почти незаметны.

Отращивание корней

Тренд zero-line предполагает, что граница между натуральным русым и окрашенной длиной полностью размыта. Для этого сразу после окрашивания у корней наносят полутон-шадоу, который на полтона темнее основного цвета и плавно сходит на нет до середины длины. Через шесть-восемь недель, когда свои волосы отрастут на сантиметр-два, переход останется мягким: оттенок «съедет» вместе с естественным пигментом. Такой вариант избавит от резкой полосы и позволит реже делать коррекцию.

Как выбрать оттенок русого под свой цветотип

Чтобы не ошибиться с выбором нового оттенка волос, обязательно учитывайте ваш цветотип. По словам колориста Александры Французовой, в этом поможет теория цветотипов, которая условно разделяет внешность людей на сезонные типы. Они обладают уникальным сочетанием теплого или холодного подтонов кожи, волос и глаз, что влияет на гармоничность того или иного образа.

«Зима» и «Лето» — холодные цветотипы, причем первый — интенсивный и насыщенный, а второй — спокойный и мягкий.

«Весна» и «Осень» — теплые цветотипы. Первый — яркий и контрастный, а второй — светлый.

Цветотип «Зима»

Характеризуется яркими глазами, чаще глубокими синими или изумрудно-зелеными, бледной фарфоровой кожей и темными от природы волосами. По мнению Александры Французовой, такому цветотипу хорошо подойдет модное окрашивание в платиновый, пепельный или дымчато-русый — эти оттенки подходят девушкам со светлым цветом глаз и кожи. Избегать стоит теплых золотистых тонов — они могут придать лицу сероватый оттенок.

Цветотип «Весна»

Представительницы цветотипа «Весна» отличаются светлой кожей, часто с веснушками, а также глазами теплых оттенков — зелеными или ореховыми.

«Таким женщинам особенно идут золотисто-медовые тона волос, которые подчеркивают естественное сияние кожи. Однако слишком светлые волосы могут сделать лицо излишне бледным, поэтому их лучше избегать», — Александра Французова, парикмахер-колорист.

Цветотип «Лето»

К цветотипу «Лето» обычно относятся женщины с розоватой или оливковой кожей, серо-зелеными или серо-голубыми глазами, а также волосами пепельных тонов. Им отлично подойдут молочный русый, пепельный или серо-коричневый цвета, а вот медные и рыжие оттенки могут выглядеть неестественно, нарушая гармонию образа.

Цветотип «Осень»

Цветотип характеризуется легким золотистым или персиковым отливом кожи, зелеными или карими глазами и веснушками.

Женщинам этого типа стоит выбирать краску для волос интенсивных тонов — шоколадного, карамельного или золотисто-медового. Это позволит усилить естественное тепло во внешности. Холодные пепельные цвета здесь нежелательны, так как они могут придать лицу усталый и безжизненный вид.

Если вы все-таки сомневаетесь в правильном выборе оттенка, попробуйте поэкспериментировать с тонирующими масками: они позволят вам временно примерить выбранный тон. Для надежности можно обратиться за консультацией к колористу.

Советы по уходу за русым цветом волос

Рекомендации, которые помогут надолго сохранить окрашенный цвет волос, «Ленте.ру» дали Даниэль Тильмен и Александра Французова.