Российская модель снялась топлес для зарубежного журнала

Российская топ-модель и актриса Саша Лусс в откровенных образах снялась для португальского журнала Dsection. Соответствующие фото появились на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) и сайте models.com.

33-летняя манекенщица предстала на размещенных кадрах топлес. При этом одной рукой она прикрыла обнаженную грудь, а в другой держала фотокамеру. Также она надела и приспустила черные брюки и белые трусы.

Кроме того, модель запечатлели в прозрачном бюстгальтере, трусах и колготках в сетку. Отмечается, что автором снимков стал фотограф, известный как JuanKr.

В мае жена российского миллиардера Владислава Доронина модель Кристина Романова снялась топлес для журнала Numero Netherlands.