Российская певица Анна Шурочкина, выступающая под псевдонимом Нюша, опубликовала откровенное фото. Соответствующий кадр появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 5,1 миллиона подписчиков.

34-летняя знаменитость разместила снимок, на котором предстала в черном прозрачном платье с глубоким декольте, оголяющем тело.

При этом звезда отказалась от бюстгальтера, а в качестве аксессуаров выбрала маленькую черную сумку и крупные серьги. В то же время она распустила длинные темные волосы.

В июне певица Нюша разместила фото в крошечном бикини. Знаменитость позировала напротив зеркала в купальнике молочного цвета.