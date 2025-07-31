Жена Гарика Харламова решилась на перемены во внешности

Актриса Катерина Ковальчук решилась на перемены во внешности. Из шатенки супруга Гарика Харламова перевоплотилась в блондинку.

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«Новый цвет волос! Сегодня Катя решилась на эксперимент и захотела изменить свой натуральный цвет, и мы добавили солнечных прядей. Новый нежный образ и прекрасное настроение», — написал парикмахер актрисы под ее снимком.

Интернет-пользователям понравились метаморфозы, которые произошли с Катериной.

«Тебе очень идет, Катюш! Красотка!», «Солнышко поцеловало тебя, Катюнь! Чудесный цвет волос и очень естественно тебе идет», «Образ стал еще мягче и нежнее», — оценили новый имидж Катерины фанаты.

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Одна из подписчиц поинтересовалась, где же фирменные кудри звезды. Актриса ответила, что все на месте, и скоро кудри обязательно вернутся.

В прошлом месяце жена Харламова публично поздравила единокровную сестру Анну Ковальчук с днем рождения. «Маргарите» и «Маше Швецовой» исполнилось 48 лет. В честь этого события сестры-актрисы устроили совместную фотосессию.