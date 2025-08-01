В марте 2025 года в жизни Каролины Куек, выступающей под псевдонимом Ани Лорак, начался новый счастливый период. 46-летняя артистка вышла замуж за испанского инструктора по йоге Исаака Виджраку. Поклонники отметили, что в новых отношениях певица словно расцвела. А вот критики подозревают, что причиной отличного внешнего вида Лорак может быть пластика.

Как отметил в беседе с сайтом «Страсти» пластический хирург Сергей Свиридов, Ани Лорак действительно могла прибегнуть к помощи специалистов.

«Действительно, в свои 46 лет Ани Лорак выглядит прекрасно. И в этом ей помогают не только пластика и косметология, но и хорошая генетика, поддержание стабильного веса. Если генетика человека расположена к правильному телосложению, пропорциональному строению лица, плюс человек на протяжении жизни резко не поправляется и не худеет, он всегда выглядит моложе своих лет. А если к этому еще добавить косметологические процедуры и пластику, то мы получим еще более молодой внешний вид», –

Доктор Свиридов проанализировал снимки артистки разных периодов и отметил присутствие следов ринопластики. По мнению хирурга, в юности крылья носа Лорак были более широко расставлены, шире была и спинка, и кончик носа.

«Сейчас же у Ани идеальный нос – он стал тоньше и не такой вздернутый, как раньше. Также в юности овал лица у Лорак был достаточно округлый, а сейчас ее лицо более заостренное. Это признак того, что могло быть выполнено удаление комочков биша, а также липосакция подбородка, овала лица и шеи. Такие операции всегда очень омолаживают человека. Также певица, несомненно, применяет уходовые процедуры, включая различные крема, маски», –

Также, вероятно, были и аппаратные методы: фототерапия, которая убирает сосуды, пигментацию, расширенные поры; радиолифтинг, сокращающий кожу и SMAS-лифтинг, который работает с глубокими слоями кожи и помогает стабилизировать лицо на долгие годы.

Доктор Свиридов подчеркнул, что все манипуляции с внешностью у Ани Лорак весьма удачны и прибегать к кардинальным мерам артистке не понадобится еще минимум пять лет.