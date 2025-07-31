54-летняя телеведущая выложила откровенные фото

Популярная британская актриса и телеведущая Аманда Холден показала откровенные фото. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

© Lenta.ru

54-летняя знаменитость позировала на фоне моря и бассейна. На ней были черные открытые черные туфли, купальник бренда Skims и пляжное платье, оформленное тигриным принтом. Во время позирования Холден повернулась спиной к камере и продемонстрировала оголенные ягодицы.

© Соцсети

© Соцсети

Поклонники оценили фотосессию телезвезды в комментариях под публикацией.

«Я решил увеличить этот кадр. Мне стыдно за себя», «Какая дерзкая женщина», «Ты все еще выглядишь очень сексуально», «Потрясающая», «Шикарный вид», — высказывались пользователи сети.

Ранее Холден раскрыла секрет идеальных снимков в бикини.