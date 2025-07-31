Три проблемы, которые можно решить только при помощи пластики

В Сети часто можно встретить предложения от недобросовестных косметологов о ряде вмешательств, которые якобы можно совершить безоперационным путем. Пластический хирург центра инновационной медицины Damas Medical Center Самвел Петросянц в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал, какие три проблемы можно решить только при помощи операции.

Удаление избытков жировой ткани

В соцсетях появляется все больше видеороликов с фантастическими результатами коррекции шейно-подбородочной зоны. По словам Петросянца, в таких роликах используется целая схема введения пациента в заблуждение.

Во-первых, кадры «до» представляются после введения специального раствора, который мы используем при липосакции, что визуально резко увеличивает и без того проблемную зону. Далее позиционируются два варианта коррекции. Первый — использование инъекций препаратов, разрушающих жировую ткань, — липолитиков. Однако следует понимать, что липолитик не в состоянии дать настолько фантастический результат: резко уменьшить большие площади подкожной жировой ткани, как это показывается на кадрах «до — после». В этом случае приложение руки хирурга должно быть очевидным, — объяснил врач.

Второй вариант — применение методики «липоредукции», пояснил специалист:

Очень обтекаемый термин, применяющийся в лукавом ключе с ошеломительными результатами «до — после». После введения раствора для липосакции производится фактическая липосакция через маленький прокол. Однако такая манипуляция является хирургической и называется липосакцией, а выполнение операции врачом-косметологом не является законным, исходя из профессиональных стандартов оказания медицинской помощи по соответствующим профилям.

Реальной косметологической альтернативы липосакции в настоящий момент в медицине не существует, добавил эксперт.

Поднятие кончика носа при помощи нитей или филлеров

В последнее время мы все чаще сталкиваемся с ситуациями, где пациенту было гарантировано поднятие кончика носа при помощи установки рассасывающихся или нерассасывающихся нитей. Проблема этого заявления в том, что даже если и удастся сформировать подвешивающую петлю под кожей на кончике носа, то зафиксировать на какой-то неподвижной точке всю эту конструкцию не получится. После такой манипуляции развивается отек, который часто создает впечатление вздернутого кончика носа, однако такой эффект поднятия быстро проходит, а отечность остается, — уточнил хирург.

Аналогичная ситуация и с введением различных филлеров на основе гиалуроновой кислоты:

Проблема методики заключается в особенности механики тканей организма и химических свойствах самой гиалуроновой кислоты. Как правило, филлер вводят под кончик, в основание колумеллы — складку кожи, расположенной между ноздрями. Однако препарат быстро дает усадку, кончик носа возвращается в свое положение, а отечность в области кончика и колумеллы остается.

При нынешнем научно-техническом прогрессе, добавил пластический хирург, реально эффективных безоперационных методов ринопластики не существует.

Безоперационная подтяжка брылей (нижней трети лица) нитями

В интернете часто можно встретить объявления о безоперационной подтяжке нижней трети лица при помощи нитей. По словам хирурга, сформированные брыли являются «тяжелыми» тканями и нити не удержат их по двум причинам. Во-первых, из-за механических свойств нитей: они слабые и хрупкие сами по себе. Во-вторых, имеет место отсутствие точки жесткой фиксации — нет опоры для удержания тканей от провисания.

При выполнении хирургической подтяжки лица мы часто находим эти нити в разорванном состоянии или обнаруживаем установку нити не в тот слой, что не является удивительным, так как манипуляция производится вслепую. Нам, хирургам, точно известно, что для любой подтяжки нужна опора и точка фиксации. И чем стабильнее и жестче точка фиксации — тем долговременнее и эффективнее результат, — уточнил врач.

Нехирургической альтернативы подтяжке лица и шеи в настоящий момент не существует, подчеркнул Петросянц.