Американская певица оконфузилась на сцене из-за мини-юбки

Американская кантри-певица Миранда Ламберт оконфузилась на сцене из-за наряда. На соответствующее видео в TikTok обратило внимание издание Page Six.

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41-летняя знаменитость выступила на концерте коллеги Моргана Уоллена в Сиэтле, США. Она появилась перед зрителями в завязанной на талии черной футболке, украшенной бахромой на спине, и голубой джинсовой мини-юбке с кожаным поясом и объемной пряжкой. Также звезда надела широкополую бежевую шляпу и сапоги в ковбойском стиле.

При этом когда Ламберт подпрыгивала в такт музыке, ее юбка задралась обнажив ягодицы.

Ранее в июле итальянская модель Виттория Черетти оконфузилась из-за платья на свадьбе американского миллиардера, основателя интернет-компании Amazon Джеффа Безоса и репортерши Лорен Санчес.