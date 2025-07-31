Эксперт назвал пять неработающих методов борьбы с целлюлитом

Онколог Владимир Ивашков заявил, что не все методы борьбы с целлюлитом одинаково эффективны. В своем Telegram-канале он назвал пять самых сомнительных из существующих способов.

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Ивашков призвал женщин не тратить деньги на обертывания пищевой пленкой.

«Потеря жидкости и временный эффект подтянутости кожи, но жир и целлюлит остаются на месте. Неэффективно даже в бане», — подчеркнул он.

Что касается антицеллюлитных кремов, по словам врача, они оказывают поверхностное воздействие на кожу, но никак не влияют на структуру подкожного жира. Также он посоветовал не делать массаж с помощью сухой щетки. В заключение Ивашков отметил, что от целлюлита не помогут избавиться различные очищающие диеты и добавки для сжигания жира.