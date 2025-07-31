Как объяснить популярность монстриков Лабубу среди россиян

В последние годы в России наблюдается рост популярности различных коллекционных игрушек и персонажей, среди которых особое место занимают монстрики Лабубу. Эти милые, но немного загадочные существа завоевали сердца многих детей и взрослых. Но что же делает монстриков Лабубу такими привлекательными и почему они стали настоящим трендом? Об этом рассказывает эксперт.

© runews24.ru

Монстрики Лабубу появились относительно недавно, но уже успели стать узнаваемым брендом. Их создатели вдохновлялись идеей объединения милых и забавных монстров с элементами фантазии и юмора. В результате получилась серия персонажей с яркими образами, каждый из которых обладает уникальными чертами характера и внешним видом. Маркетолог, руководитель контент-бюро «Мысли» Юлия Братенькова раскрыла в интервью ИА RuNews24.ru, в чем заключается секрет высокого спроса и ажиотажа на игрушечных монстриков за немаленькие деньги.

Как отметила эксперт, на самом деле все просто: здесь большую роль сыграли маркетинг и психология. Первое - это азарт.

«Версий персонажа очень много и какая будет в коробке, неизвестно - это знаменитый эффект лотереи. Покупая игрушку, даже взрослый человек, испытывает радость предвкушения. Вырабатываются дофамин и серотонин, мозг счастлив и хочет новую порцию», - пояснила собеседница издания.

Немаловажен фактор коллекционирования и редких экземпляров. Так, некоторые виды попадаются с вероятностью 1 к 144.

«Благодаря роликам в социальных сетям игрушки завирусились. Блогеры начали массово снимать распаковки, тренд подхватили и бренды. Видела, что многие компании снимают развлекательный контент в свои соцсети, интегрируя Лабубу в контекст компании. И даже делают акции и дарят игрушки, за покупки их товаров», - рассказала Юлия Братенькова.

Специалист также отметила, что дети и подростки, а также взрослые, с помощью таких игрушек самовыражаться, используя их как украшения, например брелки.

«Маркетологам бренда стоит поаплодировать, отличная вирусная кампания», - резюмировала руководитель контент-бюро «Смыслы» Юлия Братенькова.