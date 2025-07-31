«Пугающая». Внешность бывшей жены Элвиса Пресли шокировала фанатов

Внешность бывшей жены американского певца Элвиса Пресли актрисы и предпринимательницы Присциллы Пресли раскритиковали в сети из-за пластики. Материал публикует Daily Mail.

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80-летнюю знаменитость запечатлели на улице в Лос-Анджелесе, США. Она предстала перед камерой в черной водолазке с фиолетовым растительным принтом и черных брюках. Также артистка уложила в гладкий низкий хвост волосы, окрашенные в красный оттенок.

Читатели издания оценили кадры с экс-избранницей музыканта в комментариях.

«Ее кожа выглядит ужасно. Лицо абсолютно неровное и бугристое», «Кажется, она носит маску на Хеллоуин», «Долгое время она была очень красивой женщиной, но потом испортила лицо пластикой», «Пугающая», «Ей нужно подать в суд на хирурга, который с ней это сотворил. Она была прелестна», «Вот что ботокс делает с вашим лицом», — заявили юзеры.

В марте в сети оценили внешность 16-летней внучки Элвиса Пресли Финли Аарон Лав Локвуд на фото с шопинга.