Пять вещей, которые вам точно понадобятся уже очень скоро

Мы все еще плавимся от жары, но пора вспомнить о том, что осень не за горами. И она, как водится, обещает быть переменчивой и многослойной: в моде все еще держится минимализм с ноткой утилитарности и новой женственности. Чтобы выглядеть актуально, но не перегружать гардероб, достаточно продуманной капсулы из пяти универсальных вещей. Они будут легко сочетаться между собой, работать и в повседневной жизни, и в более элегантных ситуациях. Стилист Маша Ведерникова подобрал ключевые элементы, на которые стоит опираться при сборе капсульного гардероба.

Объемное пальто-халат

Это универсальный верх на все случаи жизни: согреет в холод, но не перегрузит образ. В 2025 году в моде мягкие силуэты, поэтому пальто-халат с поясом станет идеальной инвестицией.

«Выбирайте оттенки серого, кэмел или глубокий шоколад — они легко сочетаются с любой обувью и аксессуарами. Такой фасон хорошо работает на любой фигуре и позволяет создать и деловой, и расслабленный лук. Важно, чтобы ткань была плотной, но пластичной — например, шерсть с добавлением кашемира», — говорит эксперт.

Костюм из мягкой шерсти

Ставка на комфорт и адаптивность: костюм свободного кроя с широкими брюками и жакетом oversize — вещь, которую можно носить и в офис, и на выход. В этом году особенно актуальны костюмы в оттенках хаки, антрацита и сливового вина. Жакет легко заменит куртку, если надеть его поверх водолазки или толстовки. А брюки можно миксовать с рубашками, трикотажем и даже кроссовками. Главное — чтобы ткань была тактильно приятной и держала форму.

Укороченный пуховик или жилет

Промежуточная вещь на случай, если для пальто пока слишком тепло, а куртка кажется слишком тяжелой. Пуховики и жилеты с модным стеганым эффектом возвращаются, но теперь — в сложных приглушенных оттенках и экологичных материалах.

«Такой верх легко надеть поверх платья, свитшота или водолазки, добавив кроссовки или ботинки. Укороченная длина визуально вытягивает силуэт и делает образ более динамичным. Это идеальная база для городского casual-образа», — объясняет стилист.

Юбка миди из плотной ткани

Осенью юбка — не только красиво, но и удобно, особенно если подобрать правильный материал. Миди-фасон из плотного твила, денима или костюмной шерсти отлично работает в многослойных образах. Ее можно носить с сапогами, кроссовками, грубыми ботинками или лоферами. Добавьте свитер или жакет — и вы уже готовы к любой встрече. Монохром и минимальный декор — главные признаки удачной модели.

Трикотажный комплект

Комфорт — это новая роскошь, и трикотаж здесь на первом месте. Двух- или трехпредметные комплекты (джемпер и брюки, джемпер и юбка) позволяют выглядеть ухоженно и при этом чувствовать себя максимально расслабленно — кстати, вещи вовсе не обязаны быть одного цвета и фактуры, но сочетаться между собой — да. Важно выбирать качественный состав — кашемир, шерсть мериноса, альпака. Такой комплект можно легко обыграть аксессуарами: ремень, массивные серьги, объемный шарф — и вы неотразимы. Это вещь, которую не хочется снимать весь сезон вплоть до самого снега.