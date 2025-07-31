Красота и уход в одном флаконе: как выбрать макияж со skincare-эффектом

Тренд на бьюти-средства с двойной функцией продолжает набирать обороты на радость нам всем, потому что это очень удобно: тонирующие флюиды с SPF, блески с пептидами, тушь с кератином. Все больше женщин выбирают не просто макияж, а продукты, которые не только украшают, но и ухаживают. Такой подход экономит время, уменьшает количество баночек в косметичке и поддерживает кожу в хорошем состоянии. Но чтобы декоративка с уходом действительно работала, важно правильно ее выбирать — в этом помогут рекомендации эксперта. Косметолог Ирина Созинова рассказала о секретах подбора такой косметики.

Изучайте состав, а не только эффект

Даже если на упаковке указано «сыворотка плюс тон», важно заглянуть в список ингредиентов.

«Эффективные уходовые компоненты — гиалуроновая кислота, ниацинамид, витамин С, пептиды, керамиды. Они должны стоять не в самом конце списка. Избегайте продуктов, где все в конечном счете оказывается силиконами и навязчивым маркетингом», — предупреждает эксперт.

Учитывайте потребности своей кожи

Если у вас сухая кожа — ищите продукты с увлажняющим комплексом и липидами. Для жирной — с себорегулирующим действием, например, с цинком или салициловой кислотой. Универсальных средств мало, особенно если кожа капризная. Выбирайте макияж, адаптированный под ваши индивидуальные особенности.

Не отказывайтесь от базового ухода

Даже если в тональном креме есть сыворотка, не заменяйте им полноценный уход.

«Skincare-декоративка — это „вишенка на торте“, но не сама основа. Умывание, тоник и крем по-прежнему обязательны. Только на хорошо подготовленной коже макияж будет работать как надо», — подчеркивает косметолог.

Проверьте стойкость и комфорт

Хорошие гибридные продукты должны не только ухаживать, но и держаться весь день без ощущения пленки или жирного блеска. Обратите внимание на текстуру — флюиды подойдут на лето, кремовые средства — на холодный сезон. Идеальный вариант — тот, который не хочется смывать через час после нанесения.

Обратите внимание на мультиформаты

Сейчас в продаже можно найти блески с коллагеном, румяна с пробиотиками, тональные кремы с SPF 50 и консилеры с ретинолом. Такие гибриды особенно удобны в путешествиях или для минималистичного бьюти-ритуала. Главное — не гнаться за новизной, а выбирать проверенные бренды и текстуры, которые «садятся» именно на вашу кожу.