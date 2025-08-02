Лёгкая элегантность – 9 модных образов для лета

Лето — время стильных экспериментов и лёгкой элегантности. Стилисты POMPA собрали вдохновляющие образы, где природные ткани, трендовые силуэты и утончённые акценты работают на вас: будь то утро в офисе, приятное путешествие или вечерний выход.

Лето в городе

Элегантность

Платье-рубашка из натуральной ткани в жёлтом цвете — один из главных трендов сезона, который заряжает энергией и создаёт позитивное настроение. Завершите образ практичной сумкой-трансформером и аксессуарами в золотых и тёплых оттенках.

Повседневный шик

Дуэт из чёрного топа из струящейся вискозы и хлопковой юбки-шортов. Шелковистая гладкость вискозы, свободно облегающей тело, контрастирует с текстурой натурального хлопка юбки, добавляя глубину и интерес. Мюли на миниатюрном каблуке добавят лёгкости походке, а серебристые акценты в аксессуарах — дерзкий блеск.

Классика с акцентами

Молочный жакет с бахромой контрастирует с пижамным костюмом из вискозы с ярким принтом. Мягкий, струящийся костюм дарит ощущение безмятежности, в то время как жакет придаёт законченность и лоск.

Завершите образ обувью на комфортном каблуке, золотыми украшениями и очками cat eye — винтажный штрих, который добавит загадочности.

Путешествия

Романтичный

Лёгкое платье из дышащего хлопка и льна будет вторить каждому вашему движению, будь то прогулка по золотистому пляжу или неспешный променад по городским улицам.

Дополните образ вместительным шоппером из натуральных материалов, в котором поместится всё необходимое.

Колор блок

Жакет из фактурного хлопка, усыпанный винтажными цветами, в паре с костюмом из хлопка и льна жизнерадостного солнечно-жёлтого цвета.

Завершаем образ комфортной обувью для динамичных городских будней или неспешного отдыха на побережье.

Трендовые полоски

Костюм из струящегося хлопка с горизонтальными полосками, напоминающими морскую рябь. Свободная блуза-рубашка — универсальный солдат гардероба: наброшенная поверх купальника на пляже или в тандеме с базовой футболкой для прогулки по городу.

Завершите образ практичной сумкой кросс-боди, удобной и стильной обувью и добавьте блеска с помощью элегантных серебряных украшений.

Выход в свет

Монохром

Монохром в коричневых тонах — беспроигрышный вариант для выхода в свет. Дуэт из приталенного жакета и классических брюк сам по себе является воплощением элегантности, а благородный коричневый цвет подчёркивает его статусность.

Отдавайте предпочтение аксессуарам в цвете золота — они идеально дополнят тёплые тона и придадут образу сияние.

Тихая роскошь

Образ, вдохновлённый эстетикой «old money» (старых денег), но с бунтарской искрой: атласный жакет с бамбуковым восточным принтом сочетаем с тёмно-синим денимом. Серебристые украшения и акцентные туфли заявляют о вашей уверенности и готовности блистать.

Концептуализм

Платье А-силуэта без рукавов из жатой вискозы будет деликатно играть с бликами и светом благодаря своей текстуре. Фантазийный узел на вырезе создаёт дополнительный акцент.

Минималистичные серебристые украшения подчеркнут лёгкость и воздушность образа, а открытая обувь добавит нотку непринуждённой элегантности.