Стилист назвал самый модный стиль лета

Ведущий «Модного приговора», стилист Александр Рогов назвал самый модный стиль лета. Об этом он написал в Telegram-канале.

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«Кажется, главным амбассадором деревенского стиля или, как сейчас популярно говорить, Cottage-кора является модель Эльза Хоск и ее бренд Helsa. Смотрите и вдохновляйтесь!» — написал Рогов.

До этого Александр Рогов посоветовал носить блузы из кружева. Стилист также выложил пост, в котором посоветовал приобрести трикотажный джемпер с коротким рукавом на весну и лето. Ведущий «Модного приговора» обратил внимание, что этот предмет гардероба любит и часто носит дизайнер Миучча Прада.