Бизнесвумен Кайли Дженнер снялась в мужском нижнем белье
Бизнесвумен Кайли Дженнер снялась в мужском нижнем белье. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
Кайли Дженнер показала фигуру в розовом бюстгальтере и белых мужских боксерах. Волосы она распустила и сделала легкий макияж. Съемку она устроила для бренда спортивного и нижнего белья Alo.
На прошлой неделе Кайли Дженнер показала, как проводит время в Греции. На одном из кадров 27-летняя модель предстала в ярко-желтом винтажном купальнике Chanel с логотипом бренда. Манекенщица также надела массивные серьги и кольцо. Звезда реалити-шоу распустила волосы и отказалась от косметики.
До этого Кайли Дженнер рассекретила операцию на груди. Блогерша Рэйчел Лири похвалила модель, сказав, что ее грудь выглядит очень естественно. Она спросила у бизнесвумен, благодаря какой процедуре та добилась такого результата: пересадка жира или же просто вставила импланты.
«Объем 445 кубических сантиметров, умеренный профиль, половина под мышцами, силикон, хирург Гарт Фишер. Надеюсь, это поможет», — рассказала модель.