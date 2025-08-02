Ирина Шейк снялась в «голом» платье из страз

Супермодель Ирина Шейк снялась в платье-сетке с дизайнером Риккардо Тиши. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Ирина Шейк в «голом» платье из страз и боди позировала в объятиях дизайнера. Волосы ей уложили мягкими локонами и сделали вечерний макияж. Она также показала другие совместные снимки с дизайнером, сделанные в разных путешествиях. Пост модель сделала в честь дня рождения Риккардо Тиши, который прошел 1 августа.

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Ирина Шейк родилась в Еманжелинске в семье шахтера и преподавателя музыки. После окончания школы Ирина Шейк уехала на учебу в Челябинск. Там будущая звезда получила работу в модельном агентстве «Светлана». Позже Ирина Шейк завоевала титул «Супермодель-2004» в местном конкурсе красоты. На мероприятии ее заметил скаут Гия Джикидзе и предложил стать профессиональной моделью. С 2005 года Ирина Шейк стала работать в Европе.

Супермодель родила Лею в марте 2017 года от Брэдли Купера. Спустя два года артист и манекенщица расстались, но в суде договорились о совместной опеке над дочерью и иногда даже появляются вместе на публике.