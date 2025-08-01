Визажист рассказал, как сохранить свежесть макияжа в жаркую погоду

В жаркие дни макияж может преподносить сюрпризы: тон начинает «плыть» буквально через 15 минут после выхода из дома, поры становятся заметнее, а кожа блестит так, будто вы только что пробежали марафон. Однако это не повод полностью отказаться от макияжа. Профессиональный гример и визажист Анастасия Хугоян поделилась с «Вечерней Москвой» приемами, которые помогают сохранять макияж безупречным даже в самую жаркую погоду.

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Очищение и увлажнение

По словам Хугоян, очищение и увлажнение — фундамент всего. От этого этапа зависит, насколько стойким будет макияж.

«Очищение летом должно быть особенно тщательным. Используйте тоник по типу вашей кожи (нормальная, сухая или жирная) и только после этого увлажняйте кожу», — сказала эксперт.

Визажист отметила, что летом лучше отказаться от жирных насыщенных кремов, отдавая предпочтение легким эссенциям или сывороткам, потому что они не создают пленки, быстро впитываются и более насыщены полезными компонентами.

Праймер — must-have

Специалист подчеркнула, что вторым этапом в подготовке кожи является нанесение праймера.

«Праймер — это база под макияж, которая подготавливает кожу и продлевает его стойкость. Этот этап особенно важен в жару, потому что кожа интенсивнее выделяет себум и влагу, что способствует тому, что тон и консилер буквально "плывут" уже через пару часов», — говорит собеседница «ВМ».

Праймер должен решать конкретные задачи кожи:

контролировать блеск — матирующие праймеры впитывают;

убирать излишки кожного жира;

выравнивать текстуру — поры расширяются от жары;

продлевать стойкость макияжа;

защищать кожу — некоторые праймеры содержат SPF, антиоксиданты и увлажняющие компоненты.

Тон — чем легче, тем лучше

По мнению визажиста, в летний период лучше не использовать плотные и матовые тональные кремы.

«Отдавайте предпочтение более легким и увлажняющим. Чем легче текстура, тем меньше шансов, что макияж поплывет. Главное — сохранить эффект свежести, а не маски», — отметила она.

Кремовый контуринг

Летом лучше использовать кремовые текстуры. Румяна и скульптор нужно наносить тонким слоем, тогда они будут выглядеть максимально натурально.

«Сухие текстуры могут оставлять пятна, особенно если вы вспотели. А кремовые держатся лучше и освежают лицо», — считает Хугоян.

Пудра только точечно

Пудру нужно наносить на Т-зону, где макияж чаще всего теряется: это крылья носа, подбородок и лоб. В летние дни она будет только забивать поры, потому что ее используют для фиксации, а не для удаления себума.

Матирующие салфетки всегда в сумке

Гример советует бороться с жирным блеском при помощи матирующих салфеток. Они уберут излишки пота и сделают кожу менее блестящей, не нарушая при этом макияж. Не стоит забывать положить их в сумочку, это ваш верный друг для красивого макияжа в течение дня.

Макияж глаз: водостойкость — это правило

Визажист считает, что в жару лучше отдать предпочтение водостойкой туши, лайнерам и гелевым карандашам, которые фиксируются через пару секунд после нанесения. Вместо сухих теней используйте кремовые, они не скатываются и не «съезжают» в складки по веку.

Фиксирующий спрей — последний аккорд

Финальный шаг — фиксирующий спрей. Он продлевает стойкость макияжа, снимает эффект припудривания и освежает кожу.

«Легкость — ваш лучший союзник. Макияж летом — это не маска, а настроение. Помните, что чем легче текстура, тем дольше он продержится и естественнее будет выглядеть. Макияж должен не маскировать, а подчеркивать свежесть и легкость. Следуя этим простым правилам, вы будете выглядеть безупречно в любую жару», — заключила собеседница «ВМ».

В жаркую погоду различные внешние факторы могут нарушить качество кожи лица. Однако качественный уход поможет не допустить возникновения высыпаний и предотвратить старение и нежелательную пигментацию. О том, какие средства для кожи необходимо использовать в жаркую погоду, а какие следует исключить, «ВМ» рассказала Татьяна Аюпова.