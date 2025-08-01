Что делала со своим лицом Татьяна Куртукова

Татьяна Куртукова буквально в одночасье стала мегазвездой. Так, ее «Матушка-Земля» набрала в одной из соцсетей уже около 3 миллиардов просмотров. И, конечно, в такой внезапной популярности сыграла свою роль внешность певицы. С одной стороны, она выглядит очень естественно, с другой – ухоженно. Врач-косметолог и пластический хирург Зухра Балакеримова в беседе с сайтом «Страсти» предположила, делала ли звезда что-то со своей внешностью.

«Татьяна Куркова выглядит очень красиво, очень естественно. Да, конечно, она корректировала губы, увеличивала объем. Но сделала это аккуратно, поэтому все смотрится предельно естественно. Наверняка она прибегала к ботоксу – препарату на основе ботулотоксина типа А, который блокирует передачу нервных импульсов к мышцам. Ведь на фото видно, что лоб очень красиво блестит, бровки подняты».

Специалист не исключает, что Татьяна делала контурную пластику лица. По ее словам, это отличная возможность коррекции контуров лица. Благодаря введению филлеров можно устранить асимметрию лица, сделать менее видимыми морщинки и создать более четкий овал лица. Во время процедуры филлеры вводятся с помощью тонких игл или канюль, что позволяет точно дозировать препарат и контролировать результат. Контурная пластика обеспечивает мгновенный и заметный эффект, который сохраняется в течение нескольких месяцев или лет, в зависимости от типа используемого филлера.

«В случае с Татьяной есть ощущение, что с помощью контурной пластики придали небольшой объем скулам»ю

Хирург обратила внимание на хорошее качество кожи у певицы. Она считает, что Куртукова делает аппаратные процедуры.

«Не исключено, что это RF-лифтинг – метод, основанный на воздействии радиочастотной энергии на кожу. В основе лежит использование электрического тока высокой частоты, который, проникая в ткани, вызывает их нагрев. Этот контролируемый нагрев стимулирует выработку коллагена и эластина – основных структурных белков кожи. В результате кожа становится более упругой, гладкой и подтянутой, улучшается ее цвет и текстура, уменьшаются морщины и повышается общий тонус».

Специалист предположила, что Татьяна время от времени проходит курс биоревитализации. Это – инъекционная методика омоложения кожи, основанная на введении под кожу препаратов на основе гиалуроновой кислоты. Как известно, гиалуроновая кислота –естественный компонент кожи, который отвечает за ее увлажнение и эластичность. Биоревитализация позволяет восполнить дефицит ГК в коже, обеспечивая ее глубокое увлажнение и стимулируя процессы регенерации.

«Словом, внешность Куртуковой – тот случай, когда достижения современной косметологии были применены очень грамотно и аккуратно. Певица выглядит естественно, но видно, что за этим стоит очень квалифицированный косметолог».

Ранее хирург Балакеримова высказалась о качестве кожи Яны Рудковской и дала ей совет.