Лак или гель: что выбрать для педикюра

Любители педикюра, наверное, не раз задавались вопросом — покрывать ли ногти гель-лаком, лаком или вообще ничем? Ведь педикюр — это не только гигиеническая процедура по уходу за ногами, но и важный элемент эстетики и самовыражения. В современном мире, где внешний вид играет значительную роль, педикюр стал неотъемлемой частью повседневной рутины многих женщин. Но какой же вариант выбрать из множества процедур? Любое покрытие ногтей имеет свои преимущества и недостатки. Подробнее разобраться в этом нам помогла мастер ногтевого сервиса, руководитель бьюти-студии Наталья Кулясова.

© unsplash

Выбор покрытия для ногтей на ногах — гель-лак, обычный лак или отсутствие покрытия зависит от нескольких факторов, таких как личные предпочтения, образ жизни, состояние ногтей и желания сохранить педикюр на длительный срок. Наш эксперт детально рассказала о каждом методе.

Гель-лак

Преимущества

Долговечность — гель-лак, как правило, носится до трех недель и даже дольше в зависимости от роста ногтей и условий эксплуатации. Он менее подвержен сколам и потере блеска.

Сохраняет яркость цвета — гель-лак устойчив к выцветанию, а его цвет остается ярким на протяжении всего времени носки.

Быстрая сушка — высыхает под ультрафиолетовой лампой, что исключает риск смазывания сразу после нанесения.

Устойчивость — гель-лак значительно меньше подвержен повреждениям по сравнению с обычным, подходит для активной жизни.

Недостатки

Проблемы с воздухом — долгое ношение закрытой обуви может привести к недостатку вентиляции ногтей. Если ногти не «дышат», это может привести к проблемам, например, грибковым инфекциям.

Аллергическая реакция — компоненты, входящие в состав гель-лака, могут вызывать аллергию у некоторых людей, поэтому важно делать тест на чувствительность перед полным покрытием.

Сложность удаления — гель-лак требует специального удаления, что может повредить ногти, если делать это непрофессионально. Это особенно важно, если вы часто меняете покрытия.

Подходит не всем — если ваши ногти слишком тонкие или слабые, стоит быть осторожными с частым использованием геля, так как это может привести к их ломкости.

Механические повреждения — если вы носите обувь, которая плотно прилегает к ногтям, это может привести к тому, что гель-лак будет откалываться или повреждаться быстрее, а также может приводить к деформации и провоцировать скручивание ногтевой пластины.

Цена — обычно услуги по нанесению гель-лака стоят дороже, чем простой педикюр.

Обычный лак

Преимущества

Эстетическая привлекательность — обычный лак для ногтей значительно улучшает внешний вид ногтей, делая их более яркими и ухоженными. Вы можете выбрать различные цвета и текстуры, что позволяет экспериментировать с образами и стилями.

Простота применения — нанести обычный лак можно быстро и без специального оборудования. Достаточно иметь лак, кисточку и средство для снятия. Это делает процедуру доступной для домашнего использования.

Экономичность — обычные лаки стоят дешевле по сравнению с гелевыми или акриловыми покрытиями. Это позволяет экономить деньги, особенно если вы часто меняете цвет.

Легкость в нанесении и удалении — его можно легко нанести и удалить с помощью обычных средств для снятия лака. Это делает процесс ухода за ногтями менее трудоемким.

Недостатки

Менее долговечный — в отличии от гелевых покрытий, обычный лак менее устойчив к повреждениям и стиранию. Он может скалываться уже через несколько дней, требуя регулярного обновления.

Ухудшение состояния ногтей — долгосрочное использование такого лака может привести к потере натурального блеска ногтей.

Время высыхания — обычные лаки требуют время для высыхания, и существует риск повредить покрытие, если не дождаться полного высыхания перед тем, как надевать обувь.

Запах — они могут иметь сильный химический запах, который не всем приятен.

«Покрытие ногтей на ногах обычным лаком имеет свои плюсы и минусы. С одной стороны, это доступная и простая процедура, которая помогает поддерживать ногти в ухоженном состоянии. С другой стороны, она может потребовать больше времени и усилий для поддержания красоты ногтей из-за меньшей долговечности и времени высыхания. Чтобы избежать некоторых недостатков, рекомендуется выбирать качественные лаки, соблюдать правила нанесения и удаления, а также следить за состоянием ногтей и кожи стоп», — рекомендует мастер.

Без покрытия

Преимущества

Естественность — уход за ногтями без покрытия позволяет им дышать, что может быть важным для здоровья.

Минимум затрат — вам не придется тратить деньги на лак и услуги мастера.

Легкость ухода — процесс ухода за ногами становится проще — вам не нужно следить за состоянием педикюра.

Недостатки

Ограниченная эстетика — ноги с не обработанными ногтями могут выглядеть неаккуратно, особенно если ногти имеют неровности или пожелтения.

Недолговечность — если вы хотите, чтобы ваши ноги выглядели ухоженно, придется часто делать педикюр.

Рекомендации по выбору

Выбор качественного продукта — при нанесении гель-лака выбирайте качественные и проверенные бренды, так как это может снизить риск негативной реакции и увеличить долговечность покрытия.

Регулярный уход — обязательно заботьтесь о состоянии кожи и ногтей, чтобы избежать проблем и различных заболеваний, в том числе грибковых.

Периодические перерывы — давайте ногтям отдых от гель-лака. Если возможно, периодически снимайте покрытие и позволяйте ногтям «дышать».

Образ жизни — если у вас активная жизнь и вам нужно, чтобы педикюр держался долго, рассмотрите гель-лак.

Время — если у вас ограничено время на салонные процедуры и вам сложно выделить день на снятие покрытия, выбирайте обычный лак, который проще обновлять.

Своевременное удаление — если вы заметили, что ногти начали выглядеть плохо или есть какие-либо неприятные ощущения, не откладывайте снятие покрытия и обратитесь к специалисту.

Состояние ногтей — если ваши ногти хрупкие, возможно, стоит избегать гель-лаков или использовать их редко.

Предпочтения — если вы любите часто менять оттенки, то обычный лак будет наиболее подходящим вариантом.

«Покрытие ногтей на ногах — популярная услуга в маникюрных и педикюрных салонах, однако перед его применением необходимо учитывать некоторые противопоказания и особенности. Существуют определенные состояния, при которых рекомендуется воздержаться от использования гель-лака», — рассказывает Наталья.

Вот основные противопоказания для покрытия

Грибковые и инфекционные заболевания ногтей

Если у вас есть грибок ногтей (онихомикоз) или другие инфекционные заболевания, такие как бактериальные инфекции, стоит воздержаться от нанесения гель-лака. Использование покрытия в таком случае может усугубить состояние, закрывая инфекцию под лаком и препятствуя доступу воздуха и лечения.

Аллергические реакции

Если у вас есть предрасположенность к аллергии на компоненты, входящие в состав гель-лака (акрилаты, гелевая основа и пр.), рекомендуется отказаться от его использования. Симптомы аллергической реакции могут включать зуд, покраснение, отек и даже дерматит.

Повреждения и травмы ногтей

Если у вас травмированные или поврежденные ногти, например, трещины, сколы или сильная ломкость, лучше не покрывать их гель-лаком. Его нанесение может усугубить ситуацию, привести к дальнейшим повреждениям и затруднить заживление.

Псориаз и экзема

Если у вас диагностированы заболевание кожи, такие как псориаз или экзема, которые затрагивают область ногтей или кожи вокруг них, лучше избегать использования гель-лака. Эти заболевания могут вызвать обострения, при этом гель может ухудшить состояние кожи.

Опухоли и новообразования

Если на ногтях или вокруг них есть новообразования (бородавки, опухоли или любые неопределенные образования), лучше не использовать лак до разрешения ситуации у специалиста. Нанесение покрытия может скрывать изменения, что затрудняет диагностику и лечение.

Неправильный педикюр

Если вы недавно перенесли некачественный педикюр, который мог повредить ногти, лучше дать им время на восстановление. Нанесение покрытия на поврежденные или неухоженные ногти может привести к ухудшению их здоровья.

Чувствительная кожа

Людям с чувствительной или легко раздражаемой кожей на ногах нужно быть осторожными при использовании геля, так как процедура может вызвать дискомфорт или аллергию.

Неправильное использование

Если у вас нет надлежащего опыта или знаний в нанесении и удалении гель-лака, это может привести к повреждению ногтей и кожи. Лучше довериться профессионалу, чтобы минимизировать риски.