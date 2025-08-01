«Красавица». Юлия Ковальчук восхитила фанатов в Сети

Бывшая солистка поп-группы «Блестящие», российская певица Юлия Ковальчук опубликовала фото в откровенном виде и удивила фанатов. Соответствующие пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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42-летняя исполнительница запечатлела себя на камеру, представ перед подписчиками в бикини зеленого цвета. Знаменитость позировала перед зеркалом с распущенными волосами и без макияжа.

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«Категорически не могу отказать себе в отпуске в поедании всяких вкусняшек, так что потом отрабатываю их в бассейне», — посетовала она в описании к снимку.

Поклонники, в свою очередь, оценили подтянутую фигуру артистки в комментариях. «Даже не представляю, сколько нужно терпения, чтобы после рождения двух детей оставаться в такой форме», «Фигура — мечта. Гены и труд дают о себе знать», «Красавица», «Можно только позавидовать такой худобе», «Тебе отрабатывать и не надо. Генетика сделала свое дело», — высказывались они.

В декабре прошлого года Юлия Ковальчук раскрыла секреты молодости.