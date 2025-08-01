Стилист дал совет, с чем лучше всего носить плетеную сумку

Плетеные сумки — один из главных беззаботных летних аксессуаров, возвращающий нас к атмосфере каникул, солнца и неспешных прогулок по улицам мегаполиса или набережной пляжного городка. Они давно вышли за рамки пляжного образа и уверенно обосновались в городском гардеробе. Но важно уметь правильно стилизовать такую сумку. Стилист Маша Ведерникова рассказала, как вписать плетеную сумку в летний гардероб со вкусом.

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Поддержите текстуру в образе

Если вы выбираете плетеную сумку, добавьте в образ хотя бы один элемент с похожей натуральной фактурой — лен, хлопок, джут, солому. Это создаст органичный и собранный ансамбль.

«Например, льняное платье, кожаные сандалии и сумка из рафии будут смотреться гармонично. Главное — не перегружать образ деревенскими нотками, чтобы не уйти в тотальную и чаще всего излишнюю стилизацию под этно», — говорит стилист.

Носите в городе с городскими же вещами

Плетеная сумка отлично сочетается с пиджаком, белыми джинсами, мюлями — и перестает быть сугубо пляжной и отпускной. Контраст фактур придает образу современности и динамики. Такой прием особенно хорошо работает в капсульном гардеробе, где важна универсальность. Главное — выбирать сумку строгой формы, чтобы сохранить «городской» характер.

Следите за размером

Объемная плетеная сумка-корзина уместна на отдыхе, но в городе лучше смотрятся миниатюрные или средние по размеру модели.

«Они выглядят аккуратнее и легче вписываются в повседневные образы. К тому же небольшая сумка делает образ более женственным и утонченным. А если нужна вместительность — выбирайте структурированную модель с кожаными вставками», — объясняет эксперт.

Добавьте цвет или декор

Если ваш наряд нейтральный — белый, бежевый, пастельный — сумка с цветной отделкой или вышивкой оживит образ. Это могут быть яркие ручки, бахрома, ракушки или контрастная окантовка. Такие акценты придают характер даже самой простой вещи. Но не забывайте правило одного акцента — если сумка яркая, остальной образ пусть будет спокойным.

Не бойтесь носить с вечерними образами

Маленькая плетеная сумочка на длинной цепочке или с ручкой из жемчуга — отличный вариант для летнего выхода. Она сочетается с платьем-комбинацией, босоножками на тонких ремешках и сережками-каплями. Это делает образ необычным, легким и актуальным. Важно выбирать более изящные материалы — например, плетение из тонкой рафии или соломки.