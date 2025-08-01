60-летняя Элизабет Херли снялась в бикини вместе со своей матерью

Популярная британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала совместное с матерью фото в откровенном виде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

На размещенном кадре запечатлены 60-летняя звезда «Остина Пауэрса» и ее 85-летняя родственница. Так, Херли предстала перед камерой в леопардовом бикини с золотистой цепью на бюстгальтере и длинной распахнутой рубашке. Ее мать, в свою очередь, позировала в слитном купальнике с глубоким декольте. При этом ее внешний вид также дополнила длинная рубашка с коротким рукавом.

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