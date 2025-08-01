Косметолог объяснил, что нельзя делать с кожей летом

Летом кожа нуждается в особой заботе — жара, пыль, солнце и кондиционеры становятся настоящим стрессом для эпидермиса. Но часто все портят не внешние факторы (или не только они), а наши собственные ошибки в уходе. Кажется, что чем чище и суше — тем лучше, а легкий загар только украшает. На деле же привычки, которые мы считаем полезными, превращают лето в настоящий кошмар для кожи. Косметолог Ирина Созинова рассказала о самых частых бьюти-ошибках.

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Пренебрежение SPF

Многие все еще считают, что солнцезащитный крем нужен только на пляже, забывая, что ультрафиолет действует даже в городе и в облачную погоду. Без защиты кожа стареет быстрее, появляются пигментные пятна и купероз.

«Кроме того, солнце усиливает воспалительные процессы и может провоцировать обострение акне. Используйте крем с SPF не ниже 30 ежедневно, даже если выходите из дома всего на полчаса», — настаивает эксперт.

Скрабы «до скрипа»

Летом многие стараются очистить кожу как можно тщательнее и злоупотребляют агрессивными пилингами и скрабами. Но такое очищение травмирует и без того уязвимый эпидермис, разрушает защитный барьер. В итоге кожа становится сухой, раздраженной и уязвимой к инфекциям. Лучше заменить скрабы на мягкие ферментные пилинги или вообще временно от них отказаться.

Неправильное увлажнение

Жарко — не значит сухо, даже если вы отдыхаете в Египте или Эмиратах, и отказ от увлажняющего крема часто оборачивается обезвоживанием кожи.

«Кондиционеры, солнце и морская соль вытягивают влагу, нарушая гидролипидный баланс. Вместо плотных текстур выбирайте легкие гелевые формулы с гиалуроновой кислотой и пантенолом. Увлажнение нужно даже жирной коже — особенно летом», — настаивает врач.

Использование кислот и ретинола без перерыва

Слишком активный уход с AHA, BHA-кислотами или ретинолом летом может вызвать фоточувствительность и ожоги. Особенно если сочетать эти средства с пребыванием на солнце и недостаточной защитой. Кожа становится тоньше и теряет способность к самовосстановлению. Летом стоит перейти на щадящие формулы или делать перерывы в использовании агрессивных компонентов.

Частое касание лица руками

В жару мы чаще прикасаемся к лицу — вытираем пот, поправляем очки, щуримся и касаемся лба. А вместе с руками на кожу попадают бактерии, пыль и кожное сало, что приводит к воспалениям. Особенно страдают обладатели жирной и комбинированной кожи. Напоминайте себе почаще держать руки подальше от лица — и не забывайте регулярно очищать экран телефона, он тоже источник микробов.