«Ангел» Victoria's Secret стала лицом российского бренда

«Ангел» Victoria's Secret, американская модель Эльза Хоск стала лицом новой коллекции российского бренда EKONIKA. Снимки появились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) бренда.

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Эльза Хоск стала лицом кампейна новой осенней коллекции. Съемка прошла в Исландии. Модель примерила несколько образов, в том числе белую куртку, коричневую косуху, меховую куртку, кожаный тренч, а также замшевые сапоги, сабо, аксессуары из натуральной кожи и сумки. Волосы ей собрали в низкий пучок и сделали легкий дневной макияж.

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В мае Эльза Хоск снялась в белом облегающем платье с разрезом до бедра, к которому надела туфли на каблуках в тон. Модель добавила к наряду массивные золотые украшения: браслеты и серьги. «Ангел» Victoria's Secret уложила волосы в локоны и сделала макияж с черными стрелками и нюдовым блеском для губ.

Несколько недель назад Эльза Хоск опубликовала в личном блоге фото, где предстала перед камерой в белом костюме с цветочным принтом, который состоял из бюстгальтера, рубашки и брюк. Модель также надела золотые массивные серьги в винтажном стиле. «Ангел» Victoria's Secret собрала волосы в пучок и сделала макияж в естественных тонах с нюдовым блеском для губ.