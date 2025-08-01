Ким Кардашьян отреагировала на насмешку Энтони Хопкинса

Американская телезвезда Ким Кардашьян отреагировала на насмешку британского актера театра и кино Энтони Хопкинса над бандажом для лица, который она недавно представила в ассортименте своего бренда Skims. Соответствующая сторис появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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Так, предпринимательница сделала перепост видео 87-летнего артиста, в котором он повторил образ своего персонажа Ганнибала Лектера в фильме «Молчание ягнят». В нем Хопкинс предстал в гавайской рубашке и с повязанным на голову бандажом.

«Привет, Ким, я сразу же помолодел на 10 лет», — сказал он.

Кардашьян, в свою очередь, решила ответить на публикацию знаменитости.

«Я кричу!» — подписала она сторис.

В апреле сообщалось, что американская актриса Оливия Манн, которая удалила обе груди из-за последствий борьбы с раком, отказалась от коррекции рубцов после съемки в марке нижнего белья Skims.