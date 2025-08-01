«Произведение искусства». Кети Топурию заподозрили в пластике лица

Солистка A'Studio, певицу Кети Топурию заподозрили в пластике лица. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Кети Топурия показала селфи без макияжа и фильтров и вызвала споры в комментариях. Поклонники уверены, что внешность певицы изменилась благодаря пластической хирургии. Они предположили, что она сделала пластику носа и подтяжку лица.

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«Подскажите фамилию хирурга», «Нос теперь — произведение искусства», «Красивый нос сделали», — написали пользователи соцсетей.

У певицы двое детей от бизнесмена Льва Деньгова: помимо дочери, супруги растят четырехлетнего мальчика Адама. Она отмечала, что познакомилась с предпринимателем благодаря его сыну от первого брака. Леонид после выступления звезды захотел с ней сфотографироваться, и вместе с отцом мальчик пришел к ней в гримерку. Деньгов взял у солистки группы A'Studio телефон, а позже пригласил ее на свидание, и так завязался их роман. У бизнесмена также есть дочь Шошана, и он принимает активное участие в ее воспитании.

У Топурии также есть 10-летняя девочка Оливия от бизнесмена Льва Гейхмана. Супруги развелись в 2017 году, сохранив дружеские отношения. Певица подчеркивала, что никогда не препятствовала общению бывшего мужа с дочерью.