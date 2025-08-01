Внучка Михаила Боярского устроила дерзкую фотосессию

Российский актер театра и кино Михаил Боярский является многодетным дедушкой. У известного на всю страну «мушкетера» две внучки от сына Сергея и двое внуков от дочери Елизаветы. Самая старшая внучка легендарного артиста не только занимается творчеством, но и активно ведет личную страницу в Сети. Накануне там появилось весьма пикантное фото.

© Соцсети

26-летняя Екатерина устроила дерзкую фотосессию в парке. Молодая певица выбрала джинсовую мини-юбку и бордовый топ с эффектной зоной декольте. Свой образ она дополнила ковбойскими сапогами из замши и сережкой-пирсингом в пупке. Боярская удобно разместилась на зеленой траве. Как-либо подписывать фото внучка народного артиста РСФСР не стала. Екатерина ограничилась лишь смайликом в виде заката.

© Соцсети

© Соцсети

Фолловеры Екатерины ее смелый образ оценили по достоинству. Пользователи Сети назвали блогершу яркой и стильной.