Певица Диана Гурцкая неожиданно стала блондинкой ради

Певица Диана Гурцкая стала блондинкой ради фотосессии. Звезда поделилась кадрами со съемки в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), попросив подписчиков оценить ее.

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«Не просто образ, а неожиданная версия меня. Образ — про характер, достоинство и стиль, в котором комфортно быть собой. Как вам результат?» — обратилась к аудитории знаменитость.

Пользователи соцсети оставили много комментариев под постом:

«Восторг», «Вау», «Браво», «Самый красивый образ», «Огонь», «Как всегда, неподражаема», «Очень красиво», «А вам идет», «Красавица в любом образе».

У исполнительницы есть сын Константин от Петра Кучеренко, который занимал пост заместителя министра науки и высшего образования России. Певица признавалась журналистам, что мечтала стать матерью, но не хотела, чтобы ребенок был незрячим и повторил ее судьбу. Она сильно переживала по этому поводу, особенно в последние месяцы беременности, и делилась тревожными мыслями с родным братом, которого считает лучшим другом. Однако артистка родила здорового мальчика в 2007 году.

Гурцкая является незрячей с рождения. В сети периодически распространяются картинки, на которых пользователи шутят над этим, однако певица призналась, что давно не обижается на подобный юмор. По словам звезды, она не может запретить людям смеяться, но разрешает себе не обращать на них внимания.